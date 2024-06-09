三代冨田松鶴本人作　赤絵吉祥小紋花瓶　本物保証

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名工 冨田三郎平の三代目 冨田松鶴の「赤絵吉祥小紋花瓶」です。こちらは「松鶴堂」銘の窯物ではなく、本人作の品になります。勿論、全て手書きで描かれた、三代松鶴の代表作と言っても良い品だと思います。大きさは高さ21㎝無傷、完品、証明書付属（写真6）です。どうか、ご検討ください。ただ、骨董品としては美品ですが、あくまで古美術品です。時代によるスレ、汚れなどはあります。どうかご理解の上、ご検討下さい。また、値段のつけ方はテキトーですが、非常識な値下げ交渉（提示価格の半額近い値段など）をされる方はその時点でブロックする可能性があります。 基本的に、少しづつ値段を下げて行きますので、ご自身が納得出来る金額になった時、ご購入下さい。骨董古美術お猪口書道中国酒盃杯馬上杯さかずき古伊万里陶器磁器にはぐい呑九谷備前瀬戸茶道具芸術アンティーク雑貨