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中国　紫砂　朱泥　急須　茶壷　在銘　C　R6285
商品番号 T18376614414
商品名

中国　紫砂　朱泥　急須　茶壷　在銘　C　R6285
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具大きさ　高さ約6.5cm　幅約10.5cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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中国　紫砂　朱泥　急須　茶壷　在銘　C　R6285
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中国　紫砂　朱泥　急須　茶壷　在銘　C　R6285 | フリマアプリ ラクマ
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中国　紫砂　朱泥　急須　茶壷　在銘　C　R6285
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