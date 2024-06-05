ピカチュウ　プロモ　スカーレット　バイオレット　PSA10

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商品詳細
自引きした後PSAに鑑定してもらったワンオーナー品です。検索用ポケモンカードポケカ黒炎の支配者151トリプレットビートクレイバーストスノーハザードスカーレットバイオレットVSTARユニバース白熱のアルカナイーブイヒーローズ白銀のランス漆黒のガイスト仰天のボルテッカーフュージョンアーツ
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