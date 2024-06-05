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OP UP PARADE ホロライブプロダクション 宝鐘マリン
商品番号 R95064665163
商品名

OP UP PARADE ホロライブプロダクション 宝鐘マリン
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

POPUPPARADEホロライブプロダクション宝鐘マリンフィギュア購入してからクローゼットに閉まっていました。箱からも出してませんので未使用です。欲しい方よろしくお願いします！！#フィギュア
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