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商品詳細
ジグザグのジップアップパーカー2XL2回着用して洗濯してあります。動物を飼っていますのでアレルギーがある方はご注意ください。中古品になりますのでご了承ください。発送の際小さく折り畳みますので畳ジワがあります匿名配送即購入可
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