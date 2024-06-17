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【専用】ピクミン　はたらくピクミンコレクション　コンプリートボックス　全7種入り
商品番号 O36515138359
商品名

【専用】ピクミン　はたらくピクミンコレクション　コンプリートボックス　全7種入り
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 5,382 円
在庫状況 あり

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商品詳細

はたらくピクミン全7種各々1個ずつ入っております。（写真2.3枚目参照）任天堂TOKYO店舗にて購入しました。その際に店員さんが箱の中の数確認で、外箱のシールを開封しております。（写真5枚目参照）個包装の箱は開封しておりません。シワやダメージはありますが、購入時のショッパーもおつけします。不要な方はおっしゃってください。よろしくお願いいたします。
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