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- 【専用】ピクミン はたらくピクミンコレクション コンプリートボックス 全7種入り
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商品詳細
はたらくピクミン全7種各々1個ずつ入っております。（写真2.3枚目参照）任天堂TOKYO店舗にて購入しました。その際に店員さんが箱の中の数確認で、外箱のシールを開封しております。（写真5枚目参照）個包装の箱は開封しておりません。シワやダメージはありますが、購入時のショッパーもおつけします。不要な方はおっしゃってください。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/kindness274305.html
http://narcologia.ru/goods/assessor819903.html
http://narcologia.ru/goods/recommended67690.html
【専用】ピクミン はたらくピクミンコレクション コンプリートボックス 全7種入り
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