- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- アンプ
- >
- Rumble LT25
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
50種類のプリセットを搭載したベースアンプです。チューナー機能も内蔵されており、これ一台とベース本体で一通りのことは出来ます。家での練習に使っていたもので、状態は傷なく良好です。ステレオAUX入力端子があるのでスマホ等と接続して音源を流しながら練習することができます。付属品・・・説明書、電源ケーブルFenderダンボール箱は廃棄済みのため、通常のダンボール箱に入れての発送になります。動作確認済みタイミング次第ではありますが、土日祝での発送になるため週初めの注文ですと時間を頂く場合がございます。重量...5kg〜10kg未満幅...300mm～400mm未満高さ...200mm～奥行き...300mm～350mm未満種類・・・ベースアンプ
http://narcologia.ru/goods/traverse989126.html
http://narcologia.ru/goods/Addict542518.html
http://narcologia.ru/goods/reboot409036.html
Rumble™ LT25 | Bass Amplifiers
Fender Rumbleシリーズ デジタルベースコンボアンプRUMBLE LT25新品 ...
Rumble LT25
Fender デジタルベースアンプ Rumble™ LT25W
Fender Rumble LT25（中古）【楽器検索デジマート】
Rumble™ LT25 | Bass Amplifiers
Fender Rumble LT 25 1x8
Fender Rumble LT25 - Gear - BassBuzz Forum
Fender Rumble LT25
Fender Rumble LT25 Bass Combo Amplifier - Bass from Kenny's Music UK
FENDER Rumble™ LT25
Fender RUMBLE LT25 ベースアンプ〈フェンダー〉 | Bass Amp,Fender ...
FENDER RUMBLE LT25 BASS GUITAR COMBO AMPLIFIER 230V UK | SEAMUSICIAN
http://narcologia.ru/goods/traverse989126.html
http://narcologia.ru/goods/Addict542518.html
http://narcologia.ru/goods/reboot409036.html
Rumble™ LT25 | Bass Amplifiers
Fender Rumbleシリーズ デジタルベースコンボアンプRUMBLE LT25新品 ...
Rumble LT25
Fender デジタルベースアンプ Rumble™ LT25W
Fender Rumble LT25（中古）【楽器検索デジマート】
Rumble™ LT25 | Bass Amplifiers
Fender Rumble LT 25 1x8
Fender Rumble LT25 - Gear - BassBuzz Forum
Fender Rumble LT25
Fender Rumble LT25 Bass Combo Amplifier - Bass from Kenny's Music UK
FENDER Rumble™ LT25
Fender RUMBLE LT25 ベースアンプ〈フェンダー〉 | Bass Amp,Fender ...
FENDER RUMBLE LT25 BASS GUITAR COMBO AMPLIFIER 230V UK | SEAMUSICIAN