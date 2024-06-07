掛け軸 岡田典正 白蛇 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です ...

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掛け軸岡田典正白蛇絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）429×1030ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 淸甫 長寿松 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#岡田典正#岡田_典正#典正#白蛇#神の化身#白蛇信仰#白蛇神社#金運#開運#幸運#招福#商売繁盛#交通安全#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物