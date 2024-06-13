HISTORY FH-6D ハムバッカー2個セット

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商品詳細
★8月中に売れなければ値段戻します(1万円)★HISTORYFH-6D×2点HISTORYのレスポールSH-LSVに搭載されていたハムバッカーを取り外したので出品いたします。中古品であることをご理解の上、ご検討ください。リード線は1825cm程となります×スプリングが1点見つからないのでダンカンのものを付属いたします。○見つかりましたので4つともFH-6Dに付属していたものとなります(写真と異なりますがご了承ください)フロント、リアのセットになります。最近まで音出しはできていました。断線等はありません。ダンカンのSH-6を元に作られているそうで、「SH-6」で検索していただければ特性が分かるかと思います。ネコポスでの発送を予定しております。発送の際はプチプチに包んで送ります。よろしくお願い致します。
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