男闘呼組 ロック Tシャツ M 新品未使用\n新品未使用

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素材:綿100%サイズ:M身幅52・身丈69・袖丈20加工(印刷):シルク印刷色:ホワイト☆持ち帰りの際のシワなど気になる方はご遠慮下さい。☆2つ折りにして発送します。画像の左下の汚れはカメラの不具合によるものです。即購入OK値下げ不可男闘呼組ロックTシャツ