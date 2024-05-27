2019年製　クラビノーバ　YAMAHA　ヤマハ　CLP-645WA　電子ピアノ

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ヤマハ クラビノーバ CLP-645WAの中古電子ピアノの販売

数ある品物のなかからご覧下さりありがとうございます。YAMAHACLP-645WAヤマハ電子ピアノ定価：¥242000（税込）2019年9月実店舗にて新品購入ほぼ毎日10分程度の使用今月2023.10月に教室を辞め、場所をとるので、お譲りしたいと思います。動作確認済木製鍵盤の弾きごたえと厚みのあるサウンド。グランドピアノ全体から生まれる多彩な響きを再現する「バーチャル・レゾナンス・モデリング（VRM）」クリアに響くサウンドに厚みを加える「2ウェイスピーカー」サイズ:寸法:W1,461×D459×H927(mm)重量:56.0kg鍵盤:88鍵 状態:一般的な使用感です椅子は使用していたので少し色移りがございます。ヘッドフォンは最後の一年間くらい使用していましたので、劣化がございます。本体の傷と汚れは画像でご確認ください。定期的に専用クリーナーで拭き上げていました。付属品:・椅子・ヘッドフォンとコネクター・専用クリーナー・説明書と保証書配送について:※着払いの商品になります。配送業者への手配は、ご購入様自身でお願いします。その際、梱包の依頼もお願いします。(配送業者に関しては楽器専門配送業者への依頼をおすすめします。）千葉県袖ケ浦市、一軒家の一階です。平日はご相談。日程調整もできるだけ迅速に対応させていただきます。※お引き取りも可能です。※ご不明な点はコメントお願いいたします。高額商品ですので、ご質問して頂き、ご納得されてからご購入ください※納品後の不具合、故障、返品は対応致しかねますのでご了承下さい。#電子ピアノ#中古電子ピアノ#習い事 #子供 #キッズ#美品 #お買い得#YAMAHAヤマハ#クラビノーバ種類···電子ピアノCLP645CLP645白CLP645WAウォームアッシュ#ヤマハ#YAMAHACLP_645WA種類...電子ピアノあくまで中古品ですので、完璧をお求めの方はどうかご遠慮下さいm(__)m