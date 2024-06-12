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- 坂本繁二郎 水彩画 静物 【 桃 図 】肉筆画 豪華額装仕立 模写 DT
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商品詳細
絵画の種類···水彩画 坂本繁二郎 水彩画形式···額縁入り 豪華額装仕立て 主題···静物 【 桃 図 】主な画材···水彩絵の具 坂本繁二郎作 水彩画 静物 桃図状態 額装 良好 作品 傷みなし良好サイズ 額装 44cmX58cm額厚 3.5cm作品 26cmX40.5cm作品の記載によると昭和15年作品と思われます。 非常に良い額装に収められた作品である。 坂本繁二郎の静物は非常珍しい物と 判断致します。 額装も作品も非常に良い状態で、 何時でも掲載可能な状態 お好きな方のご入札参加下さい。 ゆうパック120サイズにて 丁寧な梱包にて配送致します。
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http://narcologia.ru/goods/capitation340708.html
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