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坂本繁二郎　水彩画　静物　【　桃　図　】肉筆画　豪華額装仕立　模写　　DT
商品番号 T22899803812
商品名

坂本繁二郎　水彩画　静物　【　桃　図　】肉筆画　豪華額装仕立　模写　　DT
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 16,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···水彩画　　　　坂本繁二郎　　　水彩画形式···額縁入り　　　　　　豪華額装仕立て　　　主題···静物　　　　　　　　【　桃　図　】主な画材···水彩絵の具　　　坂本繁二郎作　　　水彩画　　静物　　桃図状態　　　　　　額装　　　良好　　　作品　　傷みなし良好サイズ　　　　　額装　44cmX58cm額厚　3.5cm作品　26cmX40.5cm作品の記載によると昭和15年作品と思われます。　　　　　　　　非常に良い額装に収められた作品である。　　　　　　　　坂本繁二郎の静物は非常珍しい物と　　　　　　　　判断致します。　　　　　　　　額装も作品も非常に良い状態で、　　　　　　　　何時でも掲載可能な状態　　　　　　　　お好きな方のご入札参加下さい。　　　　　　　　ゆうパック120サイズにて　　　　　　　　丁寧な梱包にて配送致します。
http://narcologia.ru/goods/message835927.html
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