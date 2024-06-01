ホットトイズ サノス 「アベンジャーズ/エンドゲーム」

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ホットトイズサノス「エンドゲーム」新品で購入後直射日光の当たらない棚で飾っていたので色あせ、肌のベタつき、劣化等ありません画像6枚目のガントレット関節部分に微かな傷がございますが手首パーツを外さないと隠れる部分です8枚目の足の塗装は傷ではなくウェザリングが施されている仕様なのでノークレームでお願いします。
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