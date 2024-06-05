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【真作】花井青巌/山水画賛/掛軸/名家伝来/AD-392
商品番号 T75765229056
商品名

【真作】花井青巌/山水画賛/掛軸/名家伝来/AD-392
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 5,123 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】花井青巌【作品状態】本紙は絹本肉筆です。　本紙は多少の時代感あり、全体に汚れシミ、糊シミあります。表装はもみ紙表装で概ね良好です。　　　　桐合せ箱付　　　　軸丈　縦　195cm×幅　46cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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