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- 【真作】花井青巌/山水画賛/掛軸/名家伝来/AD-392
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商品詳細
【真作】【参考】花井青巌【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は多少の時代感あり、全体に汚れシミ、糊シミあります。表装はもみ紙表装で概ね良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 195cm×幅 46cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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