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- 1005中国 清朝期 粉彩小皿 三娘教子 送料込み1009
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商品詳細
ニューがあります。送料込み 即購入ok！口径 13.7cm高さ 2.5cm●その他、注意事項：同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。別々に送っていただきたい場合は、事前にお知らせください。中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。
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