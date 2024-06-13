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Roland シンセサイザー FA-06 FA06 状態良好
商品番号 C37104025821
商品名

Roland シンセサイザー FA-06 FA06 状態良好
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 27,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RolandシンセサイザーFA-06状態良好通常使用上の不具合は見られません。動作確認済み。状態は画像にてご判断ください。使用に伴うスレやわずかな汚れは見られますが全体的に良好な状態です。商品サイトhttps://www.roland.com/jp/products/fa-06/幅(W)：1,008mm奥行き(D)：300mm高さ(H)101mm質量5.7kg付属品クイック・スタートSDカード（出荷時に本体装着済み）ACアダプター専用ソフトケース種類...キーボード・シンセサイザー
http://narcologia.ru/goods/cotton23661.html
http://narcologia.ru/goods/recycling320014.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual79146.html
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