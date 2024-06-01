韓国人間文化財 池順鐸先生の茶碗です。未使用品なので、状態は良好と思います。但し、長期保管品ですので、素人では分かりにくい小さな汚れなど見落としがあるかもしれませんので、神経質な方はご購入をお控えください。画像を確認の上ご検討下さい。未使用ですが骨董品の為、目立つ傷や汚れなしで出品させて頂きます♪鶴の絵が書いてある演技の良いお茶碗です。サイズ：直径 約14ｃｍ 、高さ 約6ｃｍ池順鐸先生の作品は他にも3品、出品していますので、宜しければご覧になって下さい♪お値段交渉や追加写真など気軽にコメント下さい♪#池順鐸#韓国#ソウル#朝鮮#高麗#人間文化財 #骨董品#蔵出し#コレクション#コレクター#お茶#茶道#茶道具#茶碗源右衛門窯 九谷焼 相馬焼#茶会#表千家#裏千家#千家十職#古美術#美術品#古道具#古伊万里#古高取#古備前#楽茶碗#楽家#古萩#名家



韓国人間国宝 池順鐸 茶碗 共箱 未使用 美術品 | tradexautomotive.com



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