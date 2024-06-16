長渕剛　ベロアジャージ上下　TRY AGAIN XL

NAGABUCHITSUYOSHI長渕剛 TRYAGAINセットアップ XLサイズ黒字にシルバーのラメ加工でとてもカッコ良く、生地がベロアっぽくて触り心地が最高です！コンサートに行った時に一度来た後、家で2、3回来ましたがその後、大切に保管していました。数回着用したためやや傷や汚れありにしています。自宅保管のため神経質な方はご遠慮下さい。チェックは一通りしていますが素人検品のため、汚れ等の見落としがある場合があるかも知れませんがホームクリーニング済みです。カラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···その他人気ソロアーティスト···長渕剛グッズ種類···その他



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