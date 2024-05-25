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商品詳細
クリーニング済みなので経年数の割には美品ですが、台座に黒ずみがあります。芸大美大受験のデッサン用として購入したもので、持ち主は芸大合格している縁起のよい像です。デッサン用のみならず、店内装飾やオブジェとしてもおすすめです。エアキャップで包み、140サイズの段ボール箱に入れてお送りいたします。素材···石膏像主題···人物・人形
http://narcologia.ru/goods/protein921534.html
http://narcologia.ru/goods/septet812819.html
http://narcologia.ru/goods/stealth748976.html
石膏デッサン 頭像 パルテノン (ラボルト)
S-202 パルテノン首像（ラボルトの頭部 ）Head of Iris｜石膏像ドット ...
ラボルト : 空の鳥
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U-84】来店・引き取り限定♪石膏☆2点 セット☆YOKOHAMA Oka/岡石膏像 ...
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☆石膏像 ミロのヴィーナス 頭像 ラボルト デッサン 美術(西洋彫刻 ...
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ラボルトデッサン
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デザイン - デッサンモデル - 石膏像 - 頭像 通販 | ゆめ画材
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ラボルト : 空の鳥
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☆石膏像 ミロのヴィーナス 頭像 ラボルト デッサン 美術(西洋彫刻 ...
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