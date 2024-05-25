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ラボルト　頭像
商品番号 C68607190346
商品名

ラボルト　頭像
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クリーニング済みなので経年数の割には美品ですが、台座に黒ずみがあります。芸大美大受験のデッサン用として購入したもので、持ち主は芸大合格している縁起のよい像です。デッサン用のみならず、店内装飾やオブジェとしてもおすすめです。エアキャップで包み、140サイズの段ボール箱に入れてお送りいたします。素材···石膏像主題···人物・人形
http://narcologia.ru/goods/protein921534.html
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