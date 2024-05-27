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ポケモンカード クレイバースト　1box
商品番号 O45729202009
商品名

ポケモンカード クレイバースト　1box
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 3,576 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　クレイバースト1BOXシュリンクなし店頭にてシュリンクはむかれていますので、ついておりません。封入率はシュリンク付きと変わりませんので、確認のコメントはお控えください。送料削減のため箱から出しての発送になります。また、中身での評価を行う方も大変不愉快なので、ご遠慮ください。
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