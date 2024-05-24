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ダダリオ サックス・クラリネット用リードケース 2個
商品番号 P18092034856
商品名

ダダリオ サックス・クラリネット用リードケース 2個
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダダリオ（D'Addario）のリードケースです。サックス及びクラリネット用のマルチサイズケースです。8枚のリードと、リードヴァイタライザーを入れられます。個人的には10枚入りの方が使い勝手が良かったため、出品いたします。2個セットで出品しておりますが、バラ売りも可能です（2,800円/個）。表面は若干加水分解していますが、使用には全く支障ありません。Amazon参考価格…9,600円（4,800円×2個）種類…サックスアクセサリー・パーツ…ケース
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