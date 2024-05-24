ダダリオ サックス・クラリネット用リードケース 2個

ダダリオ（D'Addario）のリードケースです。サックス及びクラリネット用のマルチサイズケースです。8枚のリードと、リードヴァイタライザーを入れられます。個人的には10枚入りの方が使い勝手が良かったため、出品いたします。2個セットで出品しておりますが、バラ売りも可能です（2,800円/個）。表面は若干加水分解していますが、使用には全く支障ありません。Amazon参考価格…9,600円（4,800円×2個）種類…サックスアクセサリー・パーツ…ケース



D'Addario WoodWinds ダダリオ リードケース サックス&クラリネット用 8枚収納可能 Multi-Reed Storage Case RVCASE04 【国内正規品】



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D'Addario WOODWINDS ヴァイタライザー・リードケース クラリネット&サックス用 ダダリオウッドウインズ LRICVZRCM



D'Addario WoodWinds ダダリオ リードガード アルトサックス&クラリネット用 4枚収納可能 RICO Reed Guard IV RGRD4ASCL 【国内正規品】



ダダリオ ヴァイタライザーリードケース マルチ



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D'Addario WoodWinds ダダリオ リードガード アルトサックス&クラリネット用 4枚収納可能 Reed Guard DRGRD4ACPU パープル 【国内正規品】



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