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【値下げ】Gottsu製アルト用メタルマウスピース
商品番号 V10042197211
商品名

【値下げ】Gottsu製アルト用メタルマウスピース
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 14,900 円
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商品詳細

種類···アルトサックスアクセサリー・パーツ···メタルマウスピースSepiaToneJazzMetalという製品名のマウスピースです。5番になります。まろやかな音色になるよう全体をGoldメッキして、メーカーカスタムで仕上げています。使わなくなったので、今回お譲りします。値引きは検討可能です。お問い合わせ下さい。
http://narcologia.ru/goods/encourage324772.html
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Gottsu製アルト用メタルマウスピース - 通販 - gofukuyasan.com
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