【値下げ】Gottsu製アルト用メタルマウスピース

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種類···アルトサックスアクセサリー・パーツ···メタルマウスピースSepiaToneJazzMetalという製品名のマウスピースです。5番になります。まろやかな音色になるよう全体をGoldメッキして、メーカーカスタムで仕上げています。使わなくなったので、今回お譲りします。値引きは検討可能です。お問い合わせ下さい。