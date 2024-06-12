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- 【値下げ】Gottsu製アルト用メタルマウスピース
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商品詳細
種類···アルトサックスアクセサリー・パーツ···メタルマウスピースSepiaToneJazzMetalという製品名のマウスピースです。5番になります。まろやかな音色になるよう全体をGoldメッキして、メーカーカスタムで仕上げています。使わなくなったので、今回お譲りします。値引きは検討可能です。お問い合わせ下さい。
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