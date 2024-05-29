太鼓の達人 マイバチ 激黒朴 万能型

長さ39太さ1.8グリ2重重さ125(62.63)主力バチを求めてる人にピッタリのバチです色がめちゃくちゃ濃いので観賞用にも◎打感も完璧デス◎#太鼓の達人#マイバチ#米ヒバ#ラミン#朴#黒朴#万能型#ロール処理型#連打型#魔改造#超魔改造#新魔改造



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