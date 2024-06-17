- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- 管楽器
- >
- 美品YAMAHAフルート YFL311 頭部管銀製 初心者・吹奏楽部の方に
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
YAMAHAフルート YFL311です。頭部管銀製で、オフセットカバードキイ。初心者でも易しく吹けるようになっています。現行モデルYFL312はインドネシア製ですが、YFL311は日本製とのことです。吹く時間が取れないので出品いたします。半年ほど前に調整を受けております。キーの状態は良好、タンポにも破れなどはありません。管体は、凹みや錆などは見受けられません。通常使用に伴う使用感はあります。安心して練習・演奏していただけるかと思いますが、中古品であることをご理解の上、購入ください。本体以外に、YAMAHAのハードケースと革カバー、クリーニングロッド、YAMAHAの管楽器お手入れセット一式(ポリシングガーゼは使用感がありますので、おつけしません)、教則本2冊(合計2600円、書き込み等ありません。本を開いてできたスジはあります)をおつけします。以下、メーカーの紹介文を引用します響き合うバランスと、広がる表現力。フルート独特の息づかいを正しく導くリッププレートの形、大きさ、角度のバランス、そして押さえやすく美しいキイへのこだわりはコンマ1mm単位。最先端の技術と熟達した手仕事を組み合わせ、一本一本丹念に作り込んでいます。その吹きやすさと正確な音程、素材の特性を生かした音色の美しさが、フルートを奏でる歓びへと誘います。種類···フルートアクセサリー・パーツ···メンテナンス用品レベル···初心者木管楽器/初心者/吹奏楽/オーケストラ/ヤマハ
http://narcologia.ru/goods/message469027.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador718606.html
http://narcologia.ru/goods/Addict418418.html
美品YAMAHAフルート YFL311 頭部管銀製 初心者・吹奏楽部の方に - 通販 ...
美品YAMAHAフルート YFL311 頭部管銀製 初心者・吹奏楽部の方に ヤマハ オフ
美品YAMAHAフルート YFL311 頭部管銀製 初心者・吹奏楽部の方に - 通販 ...
美品YAMAHAフルート YFL311 頭部管銀製 初心者・吹奏楽部の方に-
美品YAMAHAフルート YFL311 頭部管銀製 初心者・吹奏楽部の方に 【好評 ...
美品YAMAHAフルート YFL311 頭部管銀製 初心者・吹奏楽部の方に - 管楽器
美品YAMAHAフルート YFL311 頭部管銀製 初心者・吹奏楽部の方に - 管楽器
美品YAMAHAフルート YFL311 頭部管銀製 初心者・吹奏楽部の方に - 管楽器
人気のクリスマスアイテムがいっぱい！ 後期モデル 頭部管銀製 YFL ...
◇良く鳴る◇調整済◇【頭部管銀製】フルート YFL311 ◇Ｅメカ付-
美品★頭部管銀製 ヤマハ フルート YFL−311 後期モデル ヤマハ 注目の福袋！
ほぼ未使用☆頭部管銀製 ヤマハ フルート YFL−311 後期モデル-
♪森の工房♪よく鳴る‼️美品‼️頭部管銀製 ヤマハフルートYFL311 Eメカ-
http://narcologia.ru/goods/message469027.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador718606.html
http://narcologia.ru/goods/Addict418418.html
美品YAMAHAフルート YFL311 頭部管銀製 初心者・吹奏楽部の方に - 通販 ...
美品YAMAHAフルート YFL311 頭部管銀製 初心者・吹奏楽部の方に ヤマハ オフ
美品YAMAHAフルート YFL311 頭部管銀製 初心者・吹奏楽部の方に - 通販 ...
美品YAMAHAフルート YFL311 頭部管銀製 初心者・吹奏楽部の方に-
美品YAMAHAフルート YFL311 頭部管銀製 初心者・吹奏楽部の方に 【好評 ...
美品YAMAHAフルート YFL311 頭部管銀製 初心者・吹奏楽部の方に - 管楽器
美品YAMAHAフルート YFL311 頭部管銀製 初心者・吹奏楽部の方に - 管楽器
美品YAMAHAフルート YFL311 頭部管銀製 初心者・吹奏楽部の方に - 管楽器
人気のクリスマスアイテムがいっぱい！ 後期モデル 頭部管銀製 YFL ...
◇良く鳴る◇調整済◇【頭部管銀製】フルート YFL311 ◇Ｅメカ付-
美品★頭部管銀製 ヤマハ フルート YFL−311 後期モデル ヤマハ 注目の福袋！
ほぼ未使用☆頭部管銀製 ヤマハ フルート YFL−311 後期モデル-
♪森の工房♪よく鳴る‼️美品‼️頭部管銀製 ヤマハフルートYFL311 Eメカ-