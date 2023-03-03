BOSE スピーカー　MODEL 151

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商品詳細
BOSEのスピーカー151SE2個セットで出品です。キズ汚れありますが、外すまでは問題なく使用出来ていましたが中古品ですのでご理解下さい。らサイズ W31、D15、H11.5重量2.1kg6Ω50W
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful292651.html
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