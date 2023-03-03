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BOSE スピーカー　MODEL 151
商品番号 F85878351567
商品名

BOSE スピーカー　MODEL 151
ブランド名 ボーズ
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOSEのスピーカー151SE2個セットで出品です。キズ汚れありますが、外すまでは問題なく使用出来ていましたが中古品ですのでご理解下さい。らサイズ　W31、D15、H11.5重量2.1kg6Ω50W
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