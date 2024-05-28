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星野源 TWO BEAT ツービート レコード MAROON パーカー フーディ
商品番号 Q57585349858
商品名

星野源 TWO BEAT ツービート レコード MAROON パーカー フーディ
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 3,285 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2014年の12月16日(火)・17日(水)に開催された星野源横浜アリーナ2Days「TWOBEAT」の会場限定グッズであるレコード(MAROON)パーカーですお色はMAROON(マルーン)赤・ワインレッド・ボルドーです裏起毛になっており暖かくポケット部分にはオリジナルのタグが縫い付けてありますおサイズはSサイズですこちらは大変希少で入手困難な1着となっております
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