オマケありYAMAHA　PACIFICAヤマハパシフィカ612VIIFM【IDB

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YAMAHAの人気シリーズパシフィカ612VIIFMです。色はインディゴブルーでかっこいいです。購入は2年ほどは経過してますので、保証はございません。自宅のみで使用しており、たまに弾く程度なので目立つような傷などは皆無です。ガリもなくスイッチも問題なく作動します。専用のソフトケースや付属品もあります。またオマケでギタースタンドも一緒につけます。