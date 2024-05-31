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オマケありYAMAHA　PACIFICAヤマハパシフィカ612VIIFM【IDB
商品番号 P48702780330
商品名

オマケありYAMAHA　PACIFICAヤマハパシフィカ612VIIFM【IDB
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 23,283 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAの人気シリーズパシフィカ612VIIFMです。色はインディゴブルーでかっこいいです。購入は2年ほどは経過してますので、保証はございません。自宅のみで使用しており、たまに弾く程度なので目立つような傷などは皆無です。ガリもなくスイッチも問題なく作動します。専用のソフトケースや付属品もあります。またオマケでギタースタンドも一緒につけます。
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