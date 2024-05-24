ポケモンカード フーディンex SAR 2枚セット

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商品詳細
フーディンexSAR2枚開封後に即スリーブに入れて保管しております。未使用になりますが、初期傷等がある場合もございます。■購入前の注意点キズや汚れ等の状態を気にされる方や、神経質な方は、ご購入をご遠慮頂きます様お願い致します。■返送について発送後の商品の返品は不可とさせて頂きます。何卒ご了承下さい。トラブル防止のため、プレイ用でお願いします。＊購入後のキャンセル・返品は対応できません。＊バラ売り不可ポケモンカードポケカ151黒煙の支配者スノーハザードクレイバーストバイオレットスカーレットVユニバース美品ARPSAナンジャモエリカ汎用デッキマスボミラーリザードン
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