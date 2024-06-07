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美品　ポピー SAR オモダカ SR セット まとめ売り
商品番号 U47222662945
商品名

美品　ポピー SAR オモダカ SR セット まとめ売り
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封後すぐスリーブとローダーに入れて保管してました。発送はスリーブとローダーに入れ、水濡れ対策をして発送致します。両方欠けなしの美品です。種類···ポケモンカード(ポケカ)
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