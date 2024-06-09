古伊万里、染付、向付け、５個と深皿

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商品詳細
高さ７口径１０センチです。深皿高さ６口径１７センチです。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement971899.html
http://narcologia.ru/goods/passionate321013.html
http://narcologia.ru/goods/rouge919310.html
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江戸期 古伊万里 染付 麒麟 竹林 賢人 6.4寸皿 約19.5cm 藍の濃淡で表現された圧巻の絵付けが魅力の八角深鉢(六寸四分、深皿、変形皿、和食器、和皿)(R-062044)
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江戸期 古伊万里 染付 麒麟 竹林 賢人 6.4寸皿 約19.5cm 藍の濃淡で表現された圧巻の絵付けが魅力の八角深鉢(六寸四分、深皿、変形皿、和食器、和皿)(R-062044)
528>古伊万里写し菊割楕円皿 有田焼 | 陶香堂オンラインストア
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