古伊万里、染付、向付け、５個と深皿

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希少 江戸期 古伊万里 染付 蛸唐草文 見込み松竹梅 四方襷 5寸 約15cm 吉祥を招くおめでたい絵付けの深皿(中鉢、どんぶり、丼ぶり、中皿、五寸、和食器、和皿)(R-062089) 希少 江戸期 古伊万里 染付 蛸唐草文 見込み松竹梅 四方襷 5寸 約15cm 吉祥を招くおめでたい絵付けの深皿(中鉢、どんぶり、丼ぶり、中皿、五寸、和食器、和皿)(R-062089)



江戸期 古伊万里 染付 麒麟 竹林 賢人 6.4寸皿 約19.5cm 藍の濃淡で表現された圧巻の絵付けが魅力の八角深鉢(六寸四分、深皿、変形皿、和食器、和皿)(R-062044) 江戸期 古伊万里 染付 麒麟 竹林 賢人 6.4寸皿 約19.5cm 藍の濃淡で表現された圧巻の絵付けが魅力の八角深鉢(六寸四分、深皿、変形皿、和食器、和皿)(R-062044)



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江戸期 古伊万里 宣徳年製 染付 変形 蛸唐草文 5寸皿 約15cm 総蛸唐草の絵付けに魅了される皿2枚セット(五寸、和皿、なます皿、和食器)(R-061821) 江戸期 古伊万里 宣徳年製 染付 変形 蛸唐草文 5寸皿 約15cm 総蛸唐草の絵付けに魅了される皿2枚セット(五寸、和皿、なます皿、和食器)(R-061821)



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高さ７口径１０センチです。深皿高さ６口径１７センチです。