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【美品最安値】バスクラリネット バンドレン　マウスピースB40
商品番号 K43108249620
商品名

【美品最安値】バスクラリネット バンドレン　マウスピースB40
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···バスクラリネットバンドレンマウスピースB40マウスピースに記載されているB40が少し薄くなってると思います.買って使っていません箱は少しボロくなってますので、箱が要らない場合は言っていただけると有難いです。アクセサリー・パーツ···マウスピース
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