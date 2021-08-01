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Monster cable studio pro スピーカーケーブル　2本セット
商品番号 H26194533065
商品名

Monster cable studio pro スピーカーケーブル　2本セット
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

廃盤となっており入手の難しいハイエンドケーブルです。SP1000-1-123.6m2本素人出品の為、見落としがある場合もございますので、その点ご理解の上ご購入下さい。MONSTERCABLE最上位機種STUDIOPRO1000SP1000モンスターケーブルスピーカーケーブルスタジオプロ
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