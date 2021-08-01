Monster cable studio pro スピーカーケーブル　2本セット

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商品詳細
廃盤となっており入手の難しいハイエンドケーブルです。SP1000-1-123.6m2本素人出品の為、見落としがある場合もございますので、その点ご理解の上ご購入下さい。MONSTERCABLE最上位機種STUDIOPRO1000SP1000モンスターケーブルスピーカーケーブルスタジオプロ
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