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棟方志功　在銘　水墨彩色画　【乾　神　妙　顔　】　額装　肉筆画　模写　DN
商品番号 A74804223158
商品名

棟方志功　在銘　水墨彩色画　【乾　神　妙　顔　】　額装　肉筆画　模写　DN
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 6,970 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本人/人気アーティスト···棟方志功　在銘　淡彩水墨画絵画の種類···水墨画形式···額縁入り主題···人物・肖像　　　　　　　　　　　　【　乾　神　妙　顔　】　　真贋不詳主な画材···水彩絵の具　　　　　　　　　　　　棟方志功　在銘淡彩水墨画　【乾神妙顔】　絹本　　　　未鑑定につき本件模写出品しております。　　真贋不詳肉筆画です。　収納箱有り　　作品は何時でも掲載できる状態です。お好きな方　目利きの方是非ご入札参加下さい。　　状態　　　額装　作品共概ね良好です。サイズ　　額装　52cmX51cm厚み　　　3.0cm作品　32.5cmX31cm収納箱　　　　　　54cm52cm4cm120サイズゆうパックにて配送　　　作品は未鑑定につき模写出品しております。目利きの方、お好きな方は是非ご入札参加下さい。
http://narcologia.ru/goods/manufacture317941.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate408348.html
http://narcologia.ru/goods/ordering694879.html
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