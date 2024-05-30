棟方志功 在銘 水墨彩色画 【乾 神 妙 顔 】 額装 肉筆画 模写 DN ...

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棟方志功在銘色紙水墨画 【大首 花深処無行跡】肉筆 額装 落款印章有り ... 棟方志功在銘色紙水墨画 【大首 花深処無行跡】肉筆 額装 落款印章有り ...



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日本人/人気アーティスト···棟方志功 在銘 淡彩水墨画絵画の種類···水墨画形式···額縁入り主題···人物・肖像 【 乾 神 妙 顔 】 真贋不詳主な画材···水彩絵の具 棟方志功 在銘淡彩水墨画 【乾神妙顔】 絹本 未鑑定につき本件模写出品しております。 真贋不詳肉筆画です。 収納箱有り 作品は何時でも掲載できる状態です。お好きな方 目利きの方是非ご入札参加下さい。 状態 額装 作品共概ね良好です。サイズ 額装 52cmX51cm厚み 3.0cm作品 32.5cmX31cm収納箱 54cm52cm4cm120サイズゆうパックにて配送 作品は未鑑定につき模写出品しております。目利きの方、お好きな方は是非ご入札参加下さい。