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商品詳細
絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...風景・海景主な画材...油彩絵の具安永勝美（やすながかつみ）１９３０年熊本県生まれ、東京美術学校卒、師・田代順七涼雅会会員(当時神戸文子や鈴木マサハル等が会員)涼雅会を始め各種公募展に出品、入選・受賞歴多数個展、渡欧、熊本市絵サイズ160×230額縁サイズ300×370額縁に傷あり
http://narcologia.ru/goods/perpetual603846.html
http://narcologia.ru/goods/pompous479323.html
http://narcologia.ru/goods/reflector440764.html
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安永勝美 丹波の里 農村風景画 茅葺屋根 古民家 油絵 油彩 額縁入-
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安永勝美「民家」油彩 :: 絵画買取・絵画販売専門店 - 株式会社シバヤマ
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