石井弥一郎　【赤い百合】絵画　古画

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知り合いの医師から、譲り受けましたが、飾る場所がないこともあり、どなたかお好きな方にお譲り致します。◾️作家 石井弥一郎◾️タイトル 【赤い百合】キャンパスに油彩タッチに凹凸の表現あり◾️採寸㎝作品寸 37✖️44.5額寸 55.5✖︎63.5◾️状態額所々に、経年劣化のキズ、スレがありますが、状態は良好と思います。箱あり。写真現状でご理解いただけるかたに。