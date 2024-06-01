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ホロライブ　白上フブキ　白きつね　スペシャルセット
商品番号 K21399249636
商品名

ホロライブ　白上フブキ　白きつね　スペシャルセット
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

利休園×白上フブキのタイアップを記念したスペシャルセットです。・お茶（白きつね＋黒ほうじ）・アクリルスタンド・湯呑み---------------------■お茶【内容量】60g（30g×2本）【賞味期限】製造から1年【原材料名】・煎茶：緑茶（京都府産）、とうもろこし・ほうじ茶：緑茶（国産）■アクリルスタンド【サイズ】本体：約H140×W80mm内、台座：約H50×W50mm内【素材】アクリル■湯呑み【サイズ】約H80×φ75mm(180ml)【素材】陶磁器■化粧箱サイズ約H90×W210×D150mm---------------------#ホロライブ#hololive#白きつね#白上フブキ
http://narcologia.ru/goods/mobilehome807943.html
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