◆秋の大感謝祭!! 90's R＆D ギターストラップ G1P21887

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90'sR＆Dストラップ・リプロダクトモデル検/mgkx5ヤマハm2m2gG1P2188790'sR＆Dストラップ・リプロダクトモデル現在４０～５０代前半の方では90年代の国内ミュージックシーンにおいて国内の大物アーティストがこぞってが使用していたYAMAHAR＆Dストラップをご存じの方も多いのではないかと思います。こちらはあのＲ＆Ｄストラップを忠実に再現したリプロダクトモデルです。オリジナルストラップがフェイクレザーを使用しているのに対してこのストラップは本革を使用しており、製品的なグレードアップを図っております。R＆Dストラップ最大の特徴ともいえる脱着式バックルは当時の同様品（デッドストック品）を奇跡的に入手しました。また様々な用途、プレイスタイルに対応できるようにストラップの長さはオリジナルＲ＆Ｄストラップより長めに作製しております。（オリジナルＲ＆Ｄストラップとの比較写真を掲載しましたのでご覧ください）YAMAHAエレキギターMGシリーズや、ショルダーキーボード KX-5といった当時の楽器をお使いになられる方のマストアイテムといえます。数量限定、売り切れ御免！今後再生産の予定はありませんので気になった方は今すぐ即決してください！！また、大変申し訳ありませんが、人気商品のためご購入はお一人様２点までとさせて頂きます！●全長：最小：約110cm、最大：約138cm■付属品：デカールステッカー（お好みでお取り付けください。）■整備内容・ハンドクラフト新品商品時間をかけた各部の点検⇒清掃⇒楽器ごとに適切な調整を行っています。商品出荷前には再度検品を行い、必要に応じて調整を行った上で出荷していますので、ベストな状態でお届けします。■コンディションハンドクラフトの新品商品です。店頭で展示も行っている為、初期傷等はご容赦下さい。■動作保証期間：3か月（到着日より有効）※必ずプロフィールにて保証/返金返品についてご確認ください。検/yamaha松本孝弘 小室哲哉tmn浅倉大介