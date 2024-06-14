QSC パワーアンプGX3

小さい擦り傷などはありますが、現場での使用は5回程度。音出し確認済みです。3Uハードケース付きです。■タイプ：パワーアンプ■ステレオ出力（2ohms）：-■ステレオ出力（4ohms）：425W+425W■ステレオ出力（8ohms）：300W+300W■ブリッジ出力（4ohms）：×■ブリッジ出力（8ohms）：×■周波数特性：20～20,000Hz■ダンピングファクター：100■入力端子：XLR/TRSフォン/RCAピン■出力端子：NL4／5ウェイバインディングポスト■消費電力：790W4Ω、1/8POWER■寸法：48.3×8.9×25.7（cm）■重量：12.1kg■その他：軽量設計ながら驚異のハイパワーを誇り、すべてのパフォーマーに最高のサウンドを提供するGXシリーズ。アンプとスピーカーを保護するQSCオリジナルの最新鋭保護回路\"GuardRail\"を搭載し、アンプ駆動による温度上昇や音の歪みによるトラブルを未然に防ぎ、ステージの進行を円滑に進めます。またフロントパネルのSIG、CLIPのインジケーターにより、パワーアンプの駆動状況をリアルタイムに監視。ライブ、DJイベント、運動会など幅広いニーズに応えます。GXシリーズのここがスゴイ!!QSCオリジナルの最新鋭保護回路\"GuardRail\"を搭載アンプ駆動による温度上昇や音の歪みによるトラブルを未然に防ぎます。多彩な入出力端子入力：XLR、TRSフォン、RCA、出力：スピコン、フォン、5ウェイ・バインディングポストサブウーハー用クロスオーバースイッチ搭載2ウェイシステムに最適な100Hzのロー/ハイパスフィルターコンパクトで軽量なボディ奥行きは、25.7cm



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