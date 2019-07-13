マスタリーブリッジ M2 MASTERY BRIDGE 美品

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MASTERYBRIDGEの代名詞、独自の形状と構造のサドルによって、ジャズマスター、ジャガー、ムスタングのサドルからの弦落ちを改善した画期的なブリッジM2。機能面だけでなく弦の振動を余すことなくボディへ伝え、より明瞭且つパワフルなサウンドとなり、最高の鳴りを実現し音質の向上にも繋がります。スタッド部は、国産のミリ規格に対応した仕様です。■FenderJapan製ジャガー/ジャズマスター、ムスタング用ブリッジ■国産規格■MasteryBridgeは、ジャスマスター、ジャガー、ムスタング、BassVI、Jag-Stang、そしてビグズビートレモロを搭載したテレキャスターのモデルに取り付けることのできるリプレイスメントブリッジです。激しいプレイでも弦がサドルから外れてしまうことがなく、さらにギター全体を生かした美しい響きのある音色を実現します。・「M2」：上記アメリカ製ギター以外のギター用。M2は、日本製モデルに合わせた交換用ポストが付属します。ブリッジ足部分をはめ込む穴の直径は「0.315インチ（約8.001mm）」です。※日本製モデルのブリッジ穴径は製造元や時期により個体差がございます。M2のみオプションとして交換用ポストが付属しますが、M1のポストのままでも問題なく使用できる（＝付属ポストが使用できない）場合もございます。#jaguar#jazzmaster