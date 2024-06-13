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TANTO コラボワックスプロモカード ピカチュウ 基本エネルギー
商品番号 W80239821994
商品名

TANTO コラボワックスプロモカード ピカチュウ 基本エネルギー
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TANTOコラボワックスプロモカードピカチュウ2枚基本エネルギー2枚開封後すぐにスリーブに入れ保管しました。傷等は無いとは思いますが気になる方はご遠慮ください。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···プロモーションカード(PR)
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