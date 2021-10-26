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矢沢永吉☆STAFF専用ジャンパー
商品番号 L94755350324
商品名

矢沢永吉☆STAFF専用ジャンパー
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 32,370 円
在庫状況 あり

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商品詳細

矢沢永吉☆STAFF専用ジャンパー　（身頃毛100%メルトン・袖本牛皮・裏地綿キルティング）サイズМ・・着丈約68センチ身幅約60センチ袖丈約55センチ（素人採寸の為、若干の誤差ご了承下さい）1985年頃に購入し数年間はコンサートに着用していました。写真が全てになりますが写真⑤〜⑨他に汚れ、ホツレ等、見落としが有るかも知れない事をご了承下さい。背中のロゴマーク⑥⑦反りが有ります。古い品物にご理解、ご了承頂ける方、宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Taipei842371.html
http://narcologia.ru/goods/flight678928.html
http://narcologia.ru/goods/kindness465005.html

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