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商品詳細
矢沢永吉☆STAFF専用ジャンパー （身頃毛100%メルトン・袖本牛皮・裏地綿キルティング）サイズМ・・着丈約68センチ身幅約60センチ袖丈約55センチ（素人採寸の為、若干の誤差ご了承下さい）1985年頃に購入し数年間はコンサートに着用していました。写真が全てになりますが写真⑤〜⑨他に汚れ、ホツレ等、見落としが有るかも知れない事をご了承下さい。背中のロゴマーク⑥⑦反りが有ります。古い品物にご理解、ご了承頂ける方、宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Taipei842371.html
http://narcologia.ru/goods/flight678928.html
http://narcologia.ru/goods/kindness465005.html
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矢沢永吉 It's Only YAZAWA1988 スタッフジャンパー | labiela.com
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