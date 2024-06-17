CE30 古伊万里松竹梅鶴色絵小皿 二客 菱形皿 長皿 刺身皿 / 金彩染錦染付

◎古伊万里松竹梅鶴色絵皿二客菱形皿長皿刺身皿/金彩五彩赤絵染錦金襴手染付小紋陶芸陶器有田時代焼物松竹梅鶴文様の菱形色絵皿二客です。ヒビカケなく状態は概ね良好です。経年によるスレ、小傷、ヨゴレ等の味わいはご了承願います。お写真にてご確認をお願いいたします。ややガタツキございます。宜しくお願いいたします。幅約16.5cm×13cm高さ約2.8cm総重量約394g※若干の誤差や個体差はご了承願います#松竹梅#鶴#草花#小皿#角皿#富士山#桜#藤#唐草#蓋茶碗#小鉢#向付#古伊万里#有田#九谷#陶器#陶芸#色絵#金彩#染付#染錦#赤絵#錦手#金襴手#縁起#皿#g3w



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