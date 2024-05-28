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【匿名配送】ブルーロック ZOZOTOWN 缶バッジ カード 糸師凛 10点
商品番号 T73515370617
商品名

【匿名配送】ブルーロック ZOZOTOWN 缶バッジ カード 糸師凛 10点
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 6,738 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可能新品未使用バラ売り・お値下げ不可受注生産限定・ブルーロックZOZOTOWN缶バッジ5点・インスタントフイルム風カードバストアップ2点、全身2点、レア1点初期傷等ある場合がございますので必ずご了承の上ご検討くださいませ。また、補償付きの匿名配送にて発送です。下記のハッシュタグからブルーロック商品をご覧頂けます。#四つ葉のブルーロック出品青い監獄　チームZ潔世一　蜂楽廻　千切豹馬　　　　　國神錬介　雷市陣吾　久遠渉　今村遊大　我牙丸吟成早朝日　伊右衛門送人　五十嵐栗夢　凪誠士郎御影玲王　馬狼照英　二子一揮　糸師凛　糸師冴蟻生十兵衛　士道龍　烏旅人　乙夜影汰　雪宮剣優氷織羊　黒名蘭世　時光青志　絵心甚八　帝襟アンリチェキチェキ風カード
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