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Selmer SA80 SeriesⅡ 純正ケース（Jubilee前）
商品番号 S23754937271
商品名

Selmer SA80 SeriesⅡ 純正ケース（Jubilee前）
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セルマーアルトサックスの純正ケースです。以前SA80SeriesⅡを使用しており、楽器と別のケースを売却したためケースのみの出品です。元々中古で購入したこともあり傷は画像を参照ください。また、SeriesⅡの中では中期頃のモデルのケースです。（本体シリアル30万番代後半）発送はプチプチを巻いた状態で発送予定です。種類···サックスアクセサリー・パーツ···ケース
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