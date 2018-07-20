Selmer SA80 SeriesⅡ 純正ケース（Jubilee前）

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商品詳細
セルマーアルトサックスの純正ケースです。以前SA80SeriesⅡを使用しており、楽器と別のケースを売却したためケースのみの出品です。元々中古で購入したこともあり傷は画像を参照ください。また、SeriesⅡの中では中期頃のモデルのケースです。（本体シリアル30万番代後半）発送はプチプチを巻いた状態で発送予定です。種類···サックスアクセサリー・パーツ···ケース
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