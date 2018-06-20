Spector ns-2000 スルーネック　EMG.pu ハードケース付属



2023年最新】emg ピックアップの人気アイテム - メルカリ



Spector SSD期 NS-2C 1996年製 チェコ製 スルーネック仕様 EMJ搭載 ...



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ニュース | 株式会社キョーリツコーポレーション



Spector NS-2J 1983｜Hitoshi Miyata



中古】SPECTOR スペクター ＮＳ２０００ スルーネックの韓国製の落札 ...



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SPECTOR NS-2A ？ カスタム品



ギブソン純正ハードケースの種類を比較 | Vintage Maniacs



Spector EuroLX5



NS2 | Spector

SpectorNS-20004BASSスペクター アクティブベース ns-2000スルーネック EMGピックアップハードケース付属20年ほど前に購入し、あまり使用せずに自宅保管していました電池を入れ替えて動作確認済み、ガリなどありませんでした。ネックは主観でほぼフラットで反りは感じられませんトラスロッドは調整した事がありませんフレットはほとんど減っていませんビック傷も少なく年代のわりにとても綺麗な状態だと思います弦は長期交換していない為、動作確認用とお考え下さいジョイントはスルーネックで、ピックアップはEMG-HZとなりますボディカラーはブラックになります画像の社外汎用ハードケースに入れて発送いたしますハードケースのサイズが合っていない為あくまで配送用とお考え下さい。年数の経った中古品とご理解の上、画像をご確認しご購入ください。Body:MapleNeck:MapleFingerboard:Rosewood24FPickups:EMGHZPreamp:2BandEQ(Bass,Treble)Control:NeckVolume,BridgeVolume,BassCut/Boost,TrebleCut/Boost種類···エレキベースシリーズ···その他