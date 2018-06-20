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Spector ns-2000 スルーネック　EMG.pu ハードケース付属
商品番号 B27657718275
商品名

Spector ns-2000 スルーネック　EMG.pu ハードケース付属
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 28,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SpectorNS-20004BASSスペクター　アクティブベース　ns-2000スルーネック　EMGピックアップハードケース付属20年ほど前に購入し、あまり使用せずに自宅保管していました電池を入れ替えて動作確認済み、ガリなどありませんでした。ネックは主観でほぼフラットで反りは感じられませんトラスロッドは調整した事がありませんフレットはほとんど減っていませんビック傷も少なく年代のわりにとても綺麗な状態だと思います弦は長期交換していない為、動作確認用とお考え下さいジョイントはスルーネックで、ピックアップはEMG-HZとなりますボディカラーはブラックになります画像の社外汎用ハードケースに入れて発送いたしますハードケースのサイズが合っていない為あくまで配送用とお考え下さい。年数の経った中古品とご理解の上、画像をご確認しご購入ください。Body:MapleNeck:MapleFingerboard:Rosewood24FPickups:EMGHZPreamp:2BandEQ(Bass,Treble)Control:NeckVolume,BridgeVolume,BassCut/Boost,TrebleCut/Boost種類···エレキベースシリーズ···その他
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