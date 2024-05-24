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◆油絵　静物画　矢内作　直筆◆A-3439
商品番号 T86763913017
商品名

◆油絵　静物画　矢内作　直筆◆A-3439
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ぷりんちゃんの絵画一覧はこちら◆油絵　静物画　矢内作　直筆◆A-3439額縁サイズ横64センチ×縦71.3センチ×厚み7センチ絵の見えるサイズ縦52センチ×横44.5センチ絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···静物主な画材···油彩絵の具
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