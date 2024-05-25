ENHYPEN ジェイトレカセット

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます☆BORDER:DAYONEからDARKBLOODまでの（日本の発売含む）ジェイのトレカとポストカード、タワレコ特典クリアカードのセットです。・全てコンプリートではないのでご確認ください・ジッパー袋に入れ補強してお送りいたします・手に入れてからファイルで保管していたのと、スリーブに入れておきましたが、初期スレがあったり素人保管であることをご理解いただいたうえでご検討お願いいたします・即購入OK・コメントいただいていても先に購入された方優先です・値下げ交渉のコメントはご遠慮願います・バラ売り不可他にも出しておりますのでよければご覧ください→ #グッズ卒_えないぷん#ENHYPEN#エンハイプン#エンハイフン#ヒスン#ジェイ#ジェイク#ソンフン#ソヌ#ジョンウォン #ニキ
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