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ENHYPEN ジェイトレカセット
商品番号 E19163955094
商品名

ENHYPEN ジェイトレカセット
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 2,442 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます☆BORDER:DAYONEからDARKBLOODまでの（日本の発売含む）ジェイのトレカとポストカード、タワレコ特典クリアカードのセットです。・全てコンプリートではないのでご確認ください・ジッパー袋に入れ補強してお送りいたします・手に入れてからファイルで保管していたのと、スリーブに入れておきましたが、初期スレがあったり素人保管であることをご理解いただいたうえでご検討お願いいたします・即購入OK・コメントいただいていても先に購入された方優先です・値下げ交渉のコメントはご遠慮願います・バラ売り不可他にも出しておりますのでよければご覧ください→　#グッズ卒_えないぷん#ENHYPEN#エンハイプン#エンハイフン#ヒスン#ジェイ#ジェイク#ソンフン#ソヌ#ジョンウォン　#ニキ
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