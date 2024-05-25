CAMP7 バックパック

BLACKのバックパックです。使いやすいサイズで男性も女性もつかえます。デイリーにも使いやすい大きさです。一ヶ月程使用しましたが目立った傷などはありませんが神経質な方はご遠慮下さい。その後あまり使うことなく置いてありましたので出品しました。



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