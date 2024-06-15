鏡山窯　井上東也作　唐津 茶入　美品　共箱　茶道具　送料込

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種類···茶道具鏡山窯、井上東也作の茶入です。サイズ口径約3.1㎝胴径(最大)約7.3㎝高さ(蓋有時)約7.8㎝経年保存品ですが使用感無くきれいです。ワレ、カケ等ありません。釉薬がきれいな茶入です。画像の仕覆に収まります。共箱、栞付。この他にも出品しています。よろしければご覧下さい。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用、転載している悪質な業者がいます。お気をつけ下さい。