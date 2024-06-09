ガンダム00 ロックオン・ストラトス カードケース

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商品詳細
ガンダム00ガンダムOOガンダムダブルオーロックオン・ストラトスガンダムウォー トライエイジカードダスマスターズGカードデッキケース特製メタリックシンボルカード新品未開封ですが、経年劣化で梱包テープが劣化しています。見た目では中身に問題ないと思われます。よろしくお願いいたします。
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