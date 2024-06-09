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ガンダム00 ロックオン・ストラトス カードケース
商品番号 D42742241886
商品名

ガンダム00 ロックオン・ストラトス カードケース
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 3,293 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガンダム00ガンダムOOガンダムダブルオーロックオン・ストラトスガンダムウォー　トライエイジカードダスマスターズGカードデッキケース特製メタリックシンボルカード新品未開封ですが、経年劣化で梱包テープが劣化しています。見た目では中身に問題ないと思われます。よろしくお願いいたします。
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